Требуется доработать сайт

Веб-программированиеЗавершен5 заявок192 просмотра
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Служба доставки пиццы ПАППИНО. www.pappino.ru

ЗЫ Админка самописная. Укажите стоимость\срок исполнения

12 лет назад
pappino
Олег 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
penguen
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
12 лет назад
$1
1 день
Сделал все четко. Рекомендую. Адекватный фрилансер, приятно общаться ))
Приятный в общении заказчик. Четко указал ТЗ. Оплату произвели моментально. Советую дальше работать с Олегом.
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