Флеш сайт с рисовалкой

Нужно создать сайт воронку на новом поддомене. Хостинг американский. Оставляйте свои сроки и цены.
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Нужно сделать простой сайт на флеше с минимальным функционалом + рисовалка (карандаш и стерка).
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