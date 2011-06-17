Создать опросник (анкетирование-тестирование)

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Веб-программированиеЗакрыт5 заявок131 просмотр
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ТЗ в архиве.

Просьба либо отмечаться тут, либо писать в личку на сайте - с указанием стоимости за данный скрипт.

Код хотелось бы увидеть в воскресенье. Оплата по факту демонстрации скрипта на вашем сервере.

p.s. данный скрипт является приложением к диплому, поэтому хотелось бы сразу оговорить тот факт, что потребуется комментирование Вашего кода для студента, поэтому включите в стоимость работ 1 день некоего электронного репетиторства (например, ответить на вопросы по аське).

12 лет назад
Silaev
Павел 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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