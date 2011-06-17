Тест скорости интернета на flash

1) Нужно взять модуль ocStore:QIWI 1.0.1 (http://opencartforum.ru/files/file/57-ocstoreqiwi/) и добавить в него функцию ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения поля телефон при оплате. Плюс немного отредактировать внешний вид поля: сделать упорядочивание по середине, увеличить шрифт текста и расположить поле ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен тест скорости на флеше, на подобии различных тестеров мини speedtest.net.
Без лишних наворотов практически всё поминимуму.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо доработать модуль рассылки, оставляйте ваши координаты для подробностейВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать модуль частных объявлений для сайта sadovniki.by Основные разделы взять из каталога http://sadovniki.by/katalog-tovarov-i-uslug.html Шесть областей Беларуси Разместить объявления могут только зарегистрированные пользователи (регистрация людей нужна только для данного модуля)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо настроить систему рассылки подписчикам на сайте. Число подписчиков стало больше лимитов хостинга, необходимо подобрать нужный вариант (программа, сторонняя служба итд) и все настроить. Пишите на [email protected]Закрыт12 лет назад
- $200
Верстка+натяжка на движок+настройка модулейВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Нужно уменьшить Главную страницу флеш сайта belkartgroup.gid-media.by нужно оптимизировать для разрешения от 1000pxВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день! Требуеться сделать смс рассылку(оповещение) для скрипта биржи труда "free-lancing". Оплата частями или по факту. Жду ваших предложений.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Здравствуйте! Нужна яваскрипт функция для добавления страницы в закладки. Должна работать во всех броузерах. Та функция которую я использую - работает только в експлорере и старых версиях ФФ и оперы. Не работает в Хроме совсем. Может быть ...Закрыт12 лет назад
- $20
Срочно. Нужно доделать сайт на джумле с подключенным модулем VirtueMart. Пару страниц подверстать(в основном поменять сss) по готовому шаблону. Подключить LibertyReserve api - сделать ссылку на сайт передавая нужные параметры. И еще пару мелочей. Знающему ...Закрыт12 лет назад
Требуется написать скрипт для Астериск, который будет автоматически отправлять копию строки лога (либо поле базы MySQL) на заданный email с прикрепленным файлом записи разговора. Это нужно для интеграции Астериск телефонии с корпоративной системой обработки входящих ...Закрыт12 лет назад