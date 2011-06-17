Тест скорости интернета на flash

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки173 просмотра
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Нужен тест скорости на флеше, на подобии различных тестеров мини speedtest.net.

Без лишних наворотов практически всё поминимуму.

12 лет назад
limoz
35 летЛатвия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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