Установка и правка модулей для OpenCart.

1) Нужно взять модуль ocStore:QIWI 1.0.1 (http://opencartforum.ru/files/file/57-ocstoreqiwi/) и добавить в него функцию ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения поля телефон при оплате.

Плюс немного отредактировать внешний вид поля:

сделать упорядочивание по середине, увеличить шрифт текста и расположить поле ввода телефона на другой строке, поле для ввода телефона тоже увеличить по шрифту вводимых цифр.

При общении расскажу и покажу подробнее.

2) Так же нужно будет установить и настроить модуль доставки через EMS (http://opencartforum.ru/files/file/100-ems-russian-post/)

По этому пункту тоже нужна оценка !

Прошу оценить стоимость и сроки.

Заинтересован в постоянном сотрудничестве по мелкой и крупной настройке, установке и написанию модулей для OpenCart.