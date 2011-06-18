Работа с MX записями и почтой

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки143 просмотра
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Добрый день. Нужно сделать перенаправление почты. Если попадает на любойлогин@domein.ru , то перенаправляется на определённый адрес например на gmail.com. Я так понимаю нужно добавить MX запись в домене.

12 лет назад
Nikolaipetroff
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад