Работа с MX записями и почтой

Только для специалистов в движке Datalife Engine. Установлена версия 7.5 со всеми патчами безопасности. Посещаемость сайта последние полгода ровная - в среднем 5000 хостов в сутки. Никаких изменений в двжиок я не вносил, но пару дней назад ...
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Добрый день. Нужно сделать перенаправление почты. Если попадает на любойлогин@domein.ru , то перенаправляется на определённый адрес например на gmail.com. Я так понимаю нужно добавить MX запись в домене.
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