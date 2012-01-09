Nikolaipetroff

Здравствуйте, ищу дизайнера. Файл прилагается
- $20Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Требуется рерайтер для написания текстов. Работы будет достаточно. Нужен грамотный рерайтер, связь предпочтительнее по icq или скайпу . Оплата каждый день.Копирайтинг50 заявокЗакрыт11 лет назад
Я даю простой html шаблон, помочь : 1) вывести контент на главной с миниатюрами. 2) Левый сайдбар - Вывести последние статьи.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен сайт , с удобным меню, добавлением статей и новостей. Взять cms на ваше усмотрение и добавить нужные модули.Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт11 лет назад
Указывайте цену за 1к. и icq если есть.Переводы12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $5
PHP скрипт . Плотность ключевых словВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Замешивание фразы в текст через скрипт. В поле ввожу текст, ниже в поле ввожу фразу. Скрипт вставляет фразу в текст.Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
нужен кодировщик utf-8 в ansi. Указываю папку обрабатывает всё что в папке в фоновом режиме.Закрыт12 лет назад
- $5
Загрузка картинки с другого места, а должно видеть будто с сайта берётся. вариант скрипта дам, просто помочь настроить чтобы работало В .htaccess: RewriteRule ^([0-9]+)(.*).jpeg$ /image.php?im=$1 [L] В файле image.php пишемВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Александр III: исторический портрет российского императораРефераты, Курсовые и Дипломы16 заявокЗакрыт12 лет назад
Рерайт статей, кулинария. Стоимость 1-2 $. Преимущественно возьму того кого устроит цена 1$ за статьюКопирайтинг56 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать удобный шаблон под движок. если дело в движке рассмотрю другой движок. Пример http://expirience.ruДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно щёлкнуть на кнопку в программе по определённой координате - выбираю координату и программа запоминает. Настройки должны сохраняться. Координата - как самый простой вариант который я знаю)Завершен12 лет назад
- $5
Срочно нужна программа которая будет с интервалом перезапускать мою программуЗавершен12 лет назад
Нужно проконсультироваться и помочь с настройкой своих NS на сервер на различные панелиНастройка сервера/ПО9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно запустить из программы другую программу. Простой exe файл, с ini файлом настройки, в котором я укажу путь до своей программы на компьютере, которую надо запустить. После запуска ваша программа сама закрывается.Прикладное ПО10 заявокЗакрыт12 лет назад
Рерайтер русских текстов. Пишите цену за 1к символов и контакты. Оплата в вебманиКопирайтинг52 заявкиЗакрыт12 лет назад
Фоновая программа делит файл на несколько частей, файл изначально состоит из строчек. Количество частей я указываю в файле настроек. программу запускаю, она обрабатывает и закрывается.Завершен12 лет назад
В браузере при переходе на ссылку выдаётся сохранение txt файла, нужно этот файл получать через php скриптВеб-программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется копирайтер-рерайтер английских статей по заданной теме. Пишите аську, так удобнее будет общаться. Планируемое дальнейшее сотрудничество. Желательно чтобы человек появлялся ежедневно. Оплата вебмани.Копирайтинг14 заявокЗакрыт13 лет назад