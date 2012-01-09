Nikolaipetroff

Петров Николай Nikolaipetroff

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
byvaet
Антон 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
48 отзывов
$20
10 баллов
10 лет назад
Поменять изображения 5 элементов сайта
Было приятно работать. Четкое тз, своевременная оплата. Рекомендую!
Сделал всё как нужно, в срок и качественно, обращусь ещё.
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web-digest
Куничик 
48 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
$10
10 баллов
11 лет назад
Настроить шаблон на joomla 2.5
Было очень приятно работать с таким заказчиком. Четкое ТЗ, и своевременная оплата. Спасибо большое!
Отлично справился с заданием,превосходно разбирается в джумле , а также проконсультировал по всем вопросам. Обязательно ещё обращусь к нему
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gruz0
36 летОАЭ
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Загрузка картинок через PHP
Благодарю за задачку :) Приятно было пообщаться в процессе выполнения.
Отлично справился с заданием, с нуля написал нужный скрипт, обяснил как настроить. Я очень доволен.
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Hagen
Alex Diev 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Программа utf8 в ansi
Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Никакой волокиты.
Спасибо, сделал всё как нужно, есть различный выбор кодировок , человек хорошо знает своё дело , было приятно работать с ним.
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senat56
Сергей 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Небольшой софт
Очень приятный работодатель, понимающий и благодарный! Всем советую!Все ok!10+!
Быстро справился с задачей, добавил полезные мелочи.
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