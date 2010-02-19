fonPaulus

Paul Force fonPaulus

 
41 годРоссия/Сыктывкар
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Работаю с базами данных, программирую утилиты для автоматизации рутинных процессов.

Отзывы заказчиков
blizz123
Илья 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$200
8 баллов
13 лет назад
Разработка плагинов для парсера на Delphi/C++
Профессиональное владение Delphi. Способен решать довольно сложные задачи
Что может быть лучше для фрилансера, чем заказчик без заморочек с оплатой. Отправил готовый участок работы - сразу получил вознаграждение после короткой проверки. Еще понравился профессионализм Ильи. Он буквально держит руку на пульсе проекта. С ним можно смело общаться на программистских терминах и быть понятым. 10 баллов!
Ответный отзыв
Nikolaipetroff
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Доработать исходник Дельфи
Отлично справился, пообщавшись в аське, сразу понял что хорошо понимает что мне нужно и как реализовать. В общем 10+ баллов. Приятно работать с такими людьми.
Отличный заказчик, было приятно работать. Оперативная проверка выполненного задания, моментальная оплата.
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redwert
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Скрипт размещения объявлений (Язык Autoit)
Все четко как и договаривались. Я доволен- с такими людьми приятно работать!!!
Сотрудничеством очень доволен! Оплата полная и быстрая. Павел разбирается в программировании, чётко формулирует задание. Принимал активное участие в тестировании, чем ускорил мою работу.
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Moscowsponsor
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Работа с текстовым файлом
Помог решить мою проблему. Советую, приятный человек
Приятный в общении человек. Интересно было решить его задачу.
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german_l
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Из данных таблицы в xls сформировать doc
Быстро, добротно, всегда на связи, без заморочек. Т.е. то что нужно, рекомендую!
Честный заказчик. Не любит чувствовать себя должником. Четко сформулировал ТЗ и подготовил подробные примеры, так, что вопросов не возникло. Приятно удивила сумма вознаграждения, оказавшаяся больше договорной. Уточнил. Выяснилось, что все правильно :)
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