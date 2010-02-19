Что может быть лучше для фрилансера, чем заказчик без заморочек с оплатой. Отправил готовый участок работы - сразу получил вознаграждение после короткой проверки. Еще понравился профессионализм Ильи. Он буквально держит руку на пульсе проекта. С ним можно смело общаться на программистских терминах и быть понятым. 10 баллов!