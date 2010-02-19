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Отзывы заказчиков
$200
8 баллов
13 лет назад
Профессиональное владение Delphi. Способен решать довольно сложные задачи
Ответный отзыв
Что может быть лучше для фрилансера, чем заказчик без заморочек с оплатой. Отправил готовый участок работы - сразу получил вознаграждение после короткой проверки. Еще понравился профессионализм Ильи. Он буквально держит руку на пульсе проекта. С ним можно смело общаться на программистских терминах и быть понятым. 10 баллов!
$15
10 баллов
13 лет назад
Отлично справился, пообщавшись в аське, сразу понял что хорошо понимает что мне нужно и как реализовать. В общем 10+ баллов. Приятно работать с такими людьми.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, было приятно работать. Оперативная проверка выполненного задания, моментальная оплата.
$40
10 баллов
13 лет назад
Все четко как и договаривались. Я доволен- с такими людьми приятно работать!!!
Ответный отзыв
Сотрудничеством очень доволен! Оплата полная и быстрая. Павел разбирается в программировании, чётко формулирует задание. Принимал активное участие в тестировании, чем ускорил мою работу.
$10
10 баллов
14 лет назад
Помог решить мою проблему. Советую, приятный человек
Ответный отзыв
Приятный в общении человек. Интересно было решить его задачу.
$25
10 баллов
15 лет назад
Быстро, добротно, всегда на связи, без заморочек. Т.е. то что нужно, рекомендую!
Ответный отзыв
Честный заказчик. Не любит чувствовать себя должником. Четко сформулировал ТЗ и подготовил подробные примеры, так, что вопросов не возникло. Приятно удивила сумма вознаграждения, оказавшаяся больше договорной. Уточнил. Выяснилось, что все правильно :)