Небольшой софт

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Завершен35 заявок506 просмотров

Программа, берущая имя txt файла и вставляющая это имя в первую строчку этого файла, а сам файл переименовав в порядковый номер 1, 2 , 3 и т.д. обработка производиться целой папки в которой много txt файлов.

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14 лет назад
Nikolaipetroff
Петров 
44 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

senat56
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Быстро справился с задачей, добавил полезные мелочи.
Очень приятный работодатель, понимающий и благодарный! Всем советую!Все ok!10+!

Заявки фрилансеров

senat56
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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