Программа полной эмуляции серфинга юзера по интер.

Нужна десктопная программка, которую человек установит себе на компьютер и она получив от серверной части задание (серверная часть написана на PHP будет - пишется другими людьми) откроет самостоятельно браузер ИЕ, откроет сайт яндекса, и согласно заданию даст определенный запрос в поисковую строку яндекса откроет определенные сайты из выдачи. При этом эмуляция должна быть приближена максимально к реальной, т.е. открытие ссылок мышкой должно происходить, т.е. видно должно быть как мышка двигается по браузеру.

Юзер во время работы программы, естественно, за компьютером будет отсутствовать.

Это коротко. Полное ТЗ будет дня через 2-3 - эту часть лишь даю, потому что считаю самой сложной (создание эмуляции юзера, включая использование курсора мыши для открытия сайтов).

Программа НЕ должна использовать IFRAME. Кроме того для дополнительной "естественности" будет несколько действий производиться, к примеру очистка переодическая cookies при работе программы, подмена заголовков referrer и т.п.

Бюджет не окончательный, может быть либо увеличен либо уменьшен в зависимости от полного ТЗ.