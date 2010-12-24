B-spline surface approximation (Delphi)

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Закрыт5 заявок241 просмотр

Здравствуйте

Мне нужен разработчик знающий Делфи который знаком с B-Spline

Необходимо сделать программу которая будет определять самый ближнюю дорожку к точкам и чертить кривую

Снизу есть пример

Если вы знаете и работали с B-Spline обращайтесь в аську или скайп

Delphi
14 лет назад
advaweb
Али 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

free_alex
Алексей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

free_alex
Алексей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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