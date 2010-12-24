B-spline surface approximation (Delphi)

Здравствуйте

Мне нужен разработчик знающий Делфи который знаком с B-Spline

Необходимо сделать программу которая будет определять самый ближнюю дорожку к точкам и чертить кривую

Снизу есть пример

Если вы знаете и работали с B-Spline обращайтесь в аську или скайп