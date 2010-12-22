Программа систематизации рабочего процесса небольшого рекламного агенства (штат до 10-ти чел.) Задача: Вместо exel, word, powerpoint сделать одно приложение, в котором будет работать вся команда. Сетевое приложение, но не веб. ...
Переписать с С# на WPF
Нужно Прогу на C # переделать с виндоус окон на WPF
задание и прога во вложении
срок 2 дня
Заявки фрилансеров
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