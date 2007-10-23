Обработки растровых изображений. Замена пикселей

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок238 просмотров

Разработать программу для обработки растровых изображений, хранящихся в файлах формата BMP (BitMaP).

Заменить все пиксели изображения цвета (r1, g1, b1) на пиксели цвета (r2, g2, b2). Цвета пикселей вводятся из текстового файла (но лучше, если из командной строки).

VS c++ 2008

срок четверг

14 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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