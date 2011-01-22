Быстрая функция слияния/разделения txt файлов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен9 заявок471 просмотр

На Delphi 2007, отдельным юнитом.

Функция должна работать даже при условии, что файлы открыты в др.программе.

Delphi
14 лет назад
botmaster
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$160
1 день
Всё в порядке, сделано грамотно.
Хороший заказчик. Лаконичное ТЗ, мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад

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