На базе OpenCV нужно разработать алгоритм надежного распознавания знаков из правил дорожного движения. Немного конретней: На любой платформе, куда портирована OpenCV нужно разработать C-функцию, которая принимает на входе картинку, возвращает координаты всех распознанных ...
Быстрая функция слияния/разделения txt файлов
На Delphi 2007, отдельным юнитом.
Функция должна работать даже при условии, что файлы открыты в др.программе.
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