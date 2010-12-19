Необходимо разработать плагин для Firefox обладающий функционалом схожим с плагином который есть в

том софте: http://www.orbitdownloader.com/

А конкретно - при наведении на флэш на странице отображать кнопку нашего приложения, при клике на эту кнопку - передавать УРЛ этого флэш элемента в нашу программу установленную локально. Вместе с урлом передавать параметр - streaming - yes/no.

Чтобы наша программа могла отличить например потоковое видео от игры на Flash.

Думаю для специалиста зада тривиальная.

Спасибо, жду конкретных предложений, не пишите просто чтобы отметиться - на такие ставки я отвечать не буду, пишите конкретно по теме проекта.