Создать программу редактор кода HTML, CSS, PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт12 заявок267 просмотров

Создать программу редактор кода HTML, CSS, PHP

1) Подсветка кода

2) Сворачивание блоков

3) Автоотступы

3) Нумерация строк

Кнопка открыть файл и сохранить файл.

Чем проще программа тем лучше!

Прошу указывать цены.

CSSHTMLPHP
14 лет назад
ZEOS
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно переделать программу из делфи в С++

    $100

    1.Изменить внешний вид на приведённый в архиве, да убойгий, это просто тестовая версия 2. Для хранения информации программа использует файл _settings.ini, необходимо перенести всю информацию из него в нутрь программы оставив только строки: ...

    Delphi
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Данные поставщика в joomla+virtuemart

    1) Необходим модуль загрузки товара поставщика с указанием и обработкой следующих данных: - буквенный или цифровой код поставщика(продавца) доступный только в админ.панели - артикул товара - производитель товара - наменование товара ...

    Joomla
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Компонент для Joomla или отдельный сервис

    Сервис написания текстов для авторов на сайтах с оплатой через систему безопасных сделок, как на этом сайте, либо как на blogun.ru, либо neotext.ru, но с некоторым отличием. Два типа пользователей: заказчик и исполнитель. ...

    Joomla
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Метод простых итераций

    $30

    Необходимо написать программу на Delphi, вычисляющую значение уравнений методом простых итераций. В программе должен быть график, отображающий процесс решения. Должно быть 2 режима работы программы: 1. Пользователь самостоятельно контролирует процесс. 2. Программой ...

    Delphi
    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программа для храниения текстов

    $50

    Создание двух аналогичных програм, для хранения текста. Разница заключается в том, что в одной программе информация только показываетсяф и её можно скопировать, в другой программе информация обрабатывается. Данные хранятся в базе MySQL или другой сетевой ...

    MySQL
    Прикладное ПО15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Javascript и activex

    Нужен тестовый пример взаимодействия javascript с activex на Delphi 1. javascript вызывает ф-цию из activex и передает ей параметы 2. activex обрабатывает параметры и возвращает их обратно 3. html в приложении

    DelphiHTMLJavaScript
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Собрать nsis-инсталлятор под linux

    Мне нужно собрать из исходников в линуксе программу NSIS. Как это сделать можно прочтитать тут http://mtaalamu.ru/blog/1370.html или тут http://www.xdevsoftware.com/blog/post/How-to-Install-the-Nullsoft-Installer---NSIS-on-Linux-.aspx , но там на английском. У меня под рукой линукса нет. ...

    HTMLLinux
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад