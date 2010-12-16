Создать программу редактор кода HTML, CSS, PHP

Мне нужно собрать из исходников в линуксе программу NSIS. Как это сделать можно прочтитать тут http://mtaalamu.ru/blog/1370.html или тут http://www.xdevsoftware.com/blog/post/How-to-Install-the-Nullsoft-Installer---NSIS-on-Linux-.aspx , но там на английском. У меня под рукой линукса нет. ...