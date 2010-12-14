Метод простых итераций

$30
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Закрыт11 заявок312 просмотров

Необходимо написать программу на Delphi, вычисляющую значение уравнений методом простых итераций. В программе должен быть график, отображающий процесс решения.

Должно быть 2 режима работы программы:

1. Пользователь самостоятельно контролирует процесс.

2. Программой автоматически строится график и вычислятся значение функции.

Delphi
14 лет назад
zalegosh
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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