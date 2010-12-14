1.Изменить внешний вид на приведённый в архиве, да убойгий, это просто тестовая версия 2. Для хранения информации программа использует файл _settings.ini, необходимо перенести всю информацию из него в нутрь программы оставив только строки: ...
Метод простых итераций
Необходимо написать программу на Delphi, вычисляющую значение уравнений методом простых итераций. В программе должен быть график, отображающий процесс решения.
Должно быть 2 режима работы программы:
1. Пользователь самостоятельно контролирует процесс.
2. Программой автоматически строится график и вычислятся значение функции.
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