Создание двух аналогичных програм, для хранения текста. Разница заключается в том, что в одной программе информация только показываетсяф и её можно скопировать, в другой программе информация обрабатывается. Данные хранятся в базе MySQL или другой сетевой ...
Нужно переделать программу из делфи в С++
1.Изменить внешний вид на приведённый в архиве, да убойгий, это просто тестовая версия
2. Для хранения информации программа использует файл _settings.ini, необходимо перенести всю информацию из него в нутрь программы
оставив только строки:
Installed=
AtRevision=
3. Измнить название файла _settings.ini на update_info.ini и файл должеен сам создоваться программой, если его нет
4. Для закрузки необходимо сделать 3 канала, соответственно трём кнопкам, и в update_info.ini должны сохраняться данные об всех 3 апдейтах
5. Также кнопки должны менять внешний вид, при наведении курсора и при нажатиии
6. По кнопке старт должен запускаться Aion.exe, который имееться в архиве.
6. Былобы отлично если вы смогли заного написать всю эту программу на C++ или C#
======Лаунчер====
состоит из нескольких частей
1. Сама оболочка
2. Поле для загрузки WEB страницы
3. Должен иметь 3 конпки активирующих загрузку файлов, в туже директорию где находиться лаунчер
Загрузка файлов происходит 3 раличных WEB адресов
4. Лаунчер должен скачивать запакованные файлы, допсутим архивы .7z
И сам их расспаковывать
5. Кнопка Start должна активировать Запуск exe файла который плинируеться поместить в нутрь лаунера
6. При кажом новом запуске лаунчер должен проверять md5 hash файлов им загруженных,
проверять сответствие с файлами находящимися на сервере, в случаи несответствия заного их выкачивать
причём осуществлять проверку только 1 основной загрузки, "одной из 3 кнопок"
А проверку остальных 2 осуществлять, по требованию пользователя, тоетсь при нажатии на кнопку
Всего должен иметь 5 кнопок
1. Загрузка 1
2. Загрузка 2
3. Загрузка 3
4. Пауза загрузки
5. Старт
Должен иметь несолько идикаторов загрузок,
тоеть 6 полосок
по 2 на загрузку, а именно текущий процесс и сколько осталось, и загрузка текущего файла
Копка "Start" должна быть кликабельна, тольок при условии проверки сответствия hash файлов из первой загрузки
====Упаковщик====
Должен, упаковывать файлы для дальнейшего скачивания их Лаунчером
И генерировать hash лист файлов
***********************
Там сами посмотрите по компиленным файлам, попробуйте настроить, и по пользоваться программой, и тогд на 100% поймёте что именно мне нужно
Вот инструкция к компиленной программе: http://forum.zone-game.info/showpost.php?p=52201&postcount=1
А да чутьне забыл, он должен содовать ярлык на рабочем столе, при пером запуске, и сответственно генерировать файл, указывающий на то что она уже была запущеннна
и создание ярлыка уже не требуется
исходники по ссылке
http://www.sendspace.com/file/r9b11s
срок 7-8 дней
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Прикладное ПО15 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен тестовый пример взаимодействия javascript с activex на Delphi 1. javascript вызывает ф-цию из activex и передает ей параметы 2. activex обрабатывает параметры и возвращает их обратно 3. html в приложенииЗакрыт14 лет назад
Мне нужно собрать из исходников в линуксе программу NSIS. Как это сделать можно прочтитать тут http://mtaalamu.ru/blog/1370.html или тут http://www.xdevsoftware.com/blog/post/How-to-Install-the-Nullsoft-Installer---NSIS-on-Linux-.aspx , но там на английском. У меня под рукой линукса нет. ...Завершен14 лет назад
- $12
Необходимо доработать программу по работе с текстовыми файлами. С удобным интерфейсам. Подробное ТЗ высылаю на почту. Оплата WMR. Срок 7 дней.Завершен14 лет назад
Необходимо разработать (м.б. доработать существующий шаблон) шаблон helpdeska под WSS 3.0 Сделать надо до нового года. ТЗ во вложении.Закрыт14 лет назад
- $25
Построение графа и поиск наим. пути - ДЕЛФИ Во вложении данные срок к 17-18 декабряЗавершен14 лет назад
- $120
1) Разработать программное обеспечение интерпретатора языка OCCAM. 2) Поддерживаемые примитивы: ввод, вывод, присваивание, SKIP, STOP, SEQ, PAR, IF. Также должны поддерживаться описания переменных и каналов. 3) Для PAR-процессов интерпретатором ...Закрыт14 лет назад
- $10
Для одного проекта понадобилась возможность экспорта в WP по XMLRPC. Примеров много, но столкнулся с проблемой подключения CookComputing.XmlRpcV2.dll в VisualStudio 2010. Проблему описал здесь: http://forum.vingrad.ru/forum/topic-317874.html Задача создать проект в VisualStudio 2010 ...Закрыт14 лет назад
- $70
Разработать программу по оговоренному ТЗ.Завершен14 лет назад
- $70
Написать приложение Windows, которое по заданным в файле исходным данным строит график, столбиковую или круговую диаграмму. Полное задание во вложенииЗавершен14 лет назад