Нужно переделать программу из делфи в С++

1.Изменить внешний вид на приведённый в архиве, да убойгий, это просто тестовая версия

2. Для хранения информации программа использует файл _settings.ini, необходимо перенести всю информацию из него в нутрь программы

оставив только строки:

Installed=

AtRevision=

3. Измнить название файла _settings.ini на update_info.ini и файл должеен сам создоваться программой, если его нет

4. Для закрузки необходимо сделать 3 канала, соответственно трём кнопкам, и в update_info.ini должны сохраняться данные об всех 3 апдейтах

5. Также кнопки должны менять внешний вид, при наведении курсора и при нажатиии

6. По кнопке старт должен запускаться Aion.exe, который имееться в архиве.

6. Былобы отлично если вы смогли заного написать всю эту программу на C++ или C#

======Лаунчер====

состоит из нескольких частей

1. Сама оболочка

2. Поле для загрузки WEB страницы

3. Должен иметь 3 конпки активирующих загрузку файлов, в туже директорию где находиться лаунчер

Загрузка файлов происходит 3 раличных WEB адресов

4. Лаунчер должен скачивать запакованные файлы, допсутим архивы .7z

И сам их расспаковывать

5. Кнопка Start должна активировать Запуск exe файла который плинируеться поместить в нутрь лаунера

6. При кажом новом запуске лаунчер должен проверять md5 hash файлов им загруженных,

проверять сответствие с файлами находящимися на сервере, в случаи несответствия заного их выкачивать

причём осуществлять проверку только 1 основной загрузки, "одной из 3 кнопок"

А проверку остальных 2 осуществлять, по требованию пользователя, тоетсь при нажатии на кнопку

Всего должен иметь 5 кнопок

1. Загрузка 1

2. Загрузка 2

3. Загрузка 3

4. Пауза загрузки

5. Старт

Должен иметь несолько идикаторов загрузок,

тоеть 6 полосок

по 2 на загрузку, а именно текущий процесс и сколько осталось, и загрузка текущего файла

Копка "Start" должна быть кликабельна, тольок при условии проверки сответствия hash файлов из первой загрузки

====Упаковщик====

Должен, упаковывать файлы для дальнейшего скачивания их Лаунчером

И генерировать hash лист файлов

***********************

Там сами посмотрите по компиленным файлам, попробуйте настроить, и по пользоваться программой, и тогд на 100% поймёте что именно мне нужно

Вот инструкция к компиленной программе: http://forum.zone-game.info/showpost.php?p=52201&postcount=1

А да чутьне забыл, он должен содовать ярлык на рабочем столе, при пером запуске, и сответственно генерировать файл, указывающий на то что она уже была запущеннна

и создание ярлыка уже не требуется

исходники по ссылке

http://www.sendspace.com/file/r9b11s

срок 7-8 дней