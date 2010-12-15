1.Изменить внешний вид на приведённый в архиве, да убойгий, это просто тестовая версия 2. Для хранения информации программа использует файл _settings.ini, необходимо перенести всю информацию из него в нутрь программы оставив только строки: ...
Данные поставщика в joomla+virtuemart
1) Необходим модуль загрузки товара поставщика с указанием и обработкой следующих данных:
- буквенный или цифровой код поставщика(продавца) доступный только в админ.панели
- артикул товара
- производитель товара
- наменование товара
- количество товара
- срок поставки
2)На существующей странице состояния заказов ввести дополнительный параметр учета - буквенный или цифровой код поставщика(продавца).
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