Чрезвычайно доволен работой Станислава и терпеливым отношением к моим капризам.Расскажу по порядку.ТЗ с моей стороны как таковое составлено не было.Только сплошные хотелки на словах.Путем плотных переговоров с приведением примеров с различных сайтов тех или иных элементов,с созданием солидного количества предварительных эскизов для наглядности и четкости желания заказчика,Станислав составил ТЗ.При этом ему пришлось вникнуть и изучить весь фунционал интернет магазина.Хочется сказать про его отличное владение цветовой композицией и чувство размерности.Благодаря всему вышеперечисленному юзабилити такого сложного по функционалу магазина по продаже з/ч стал интуитивно понятен даже ребенку.За что Станилаву отдельное спасибо.Про верстку мои программисты сказали что мол идеально чистый и скурпулезно выверенный код.Стоимость услуг у такого специалиста значительно ниже многих именитых рейтинговых фрилансеров.И несмотря на это Станислав отнесся к заказу со всей тщательностью.Все свои дальнейшие задачи по данной тематике теперь буду решать только с ним.Вообщем всем рекомендую.