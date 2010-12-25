Нужна платная консультация по алгоритму эскорта данных из Микрокат
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Закрыт
13 лет назад
Нужна платная консультация по алгоритму эскорта данных из Микрокат
Требуются кроссы запчастей ОЕМ-ОЕМ и ОЕМ - оригинал
Дизайн+верстка статических страниц(текст) Дизайн+верстка страниц регистрации,результатов поиска,оформления заказа.
1) Необходим модуль загрузки товара поставщика с указанием и обработкой следующих данных: - буквенный или цифровой код поставщика(продавца) доступный только в админ.панели - артикул товара - производитель товара - наменование товара ...