Компонент для Joomla или отдельный сервис

Сервис написания текстов для авторов на сайтах с оплатой через систему безопасных сделок, как на этом сайте, либо как на blogun.ru, либо neotext.ru, но с некоторым отличием.

Два типа пользователей: заказчик и исполнитель.

Заказчик просит написать текст на заданном сайте, назначает цену и условия и резервирует средства в систему платежей сайта. Система платежей должна быть интегрирована с WM и ЯД - как основными ПС

Исполнитель соглашается на выполнение задания, присылает ссылку на страницу с готовым текстом. Заказчик проверяет и соглашается, либо просит доработать написанное. После того, как работа выполнена, исполнитель автоматом получает на свой счет в системе денежку, за вычетом комиссии. Если Заказчик долго не проверяет заказ, то через сутки система считает заказ выполненным и автоматом переводит заработок с зарезервированной суммы исполнителю.

Разница от блогуна в том, что в блогуне проверяются ссылки, а тут - сам текст, да плюс сервис должен работать на проверку любых сайтов, включая соц. сети, а не только блоги, как блогун.

Делайте ставки.