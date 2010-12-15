Простенькая программка на С

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Закрыт7 заявок240 просмотров

Нужно написать небольшую функцию на С, которая распарсит простую текстовую строку и вернет результат, подробности в PM

14 лет назад
flexx
48 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

bulba1955
70 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Задание понятно, решение простое.

Заявки фрилансеров

bulba1955
70 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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