2 программы на C#

Нужна помощь в написании 2 программ на C#.

Времени немного, но хорошо отблагодарю.

1) есть готова программа (не моя) - ее нужно переделать и ,по возможности, улучшить

задача - разбор алгебраического выражения, его вычисление и вывод обратной польской нотации, с юнит-тестами

2) простая программа - суть в том, чтобы написать к ней юнит-тесты с моками (в том числе и с динамическими)

срок сдачи завтра в 17 00 по МСК