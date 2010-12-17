Программа для перезаписи файла или файлов для WinX

Доброго времени суток!

Нужна програмка для перезаписи файла или файлов, которая бы автоматически проверяла не был ли обновлен файл

и перезаписывала существующий файл (обновленный) на другой существующий файл с заменой имени и перезаписью обновленного файла.

Добавление перечня отслеживаемых/перезаписываемых файлов, а так же файлов исходников, на которые мы меняем обновленные файлы

будем задавать в панели управления программкой, если понадобится еще какой-то файл отсеживать, то мы нажимаем кнопку "Добавить"

и появляется еще две строки, в которые мы ставим пути на файлы: исходник и возможно обновляемый файл и сохраняем внесенные изменения.

Проверка файла осуществляется исходя из сравнения размера файла исходника и потенциально обновляемого файла, который мы отслежвиваем.

Наша программка должна быть максимально оптимизированной, желательно, что бы ее не приходилось устанавливать через установочный файл,

т.е. необходимо, что бы нужно было просто скопировать папку с программой на компьютер, прописать в автозагрузку exe файл запуска проги,

и при запуске программы мы получали нужный нам эффект.

Цену и сроки реализации прошу писать в ICQ: 396-1два 0-1два,4, AKim