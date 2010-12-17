1.Изменить внешний вид на приведённый в архиве, да убойгий, это просто тестовая версия 2. Для хранения информации программа использует файл _settings.ini, необходимо перенести всю информацию из него в нутрь программы оставив только строки: ...
Алгоритм распознавания дорожных знаков в картинке
На базе OpenCV нужно разработать алгоритм надежного распознавания знаков из правил дорожного движения.
Немного конретней:
На любой платформе, куда портирована OpenCV нужно разработать C-функцию, которая принимает на входе картинку, возвращает координаты всех распознанных знаков внутри картинки, указывая для каждого, что это за знак.
Меня интересуют правила дорожного движения Украины, но большинство знаков у нас такие же, как в любой европейской стране.
Можно решать задачу методом последовательного приближения, по одному реализуя распознавание знаков, от простых для распознавания, к более сложным.
Например, начать можно, научив функцию надежно распознавать знак STOP, потом Въезд запрещен (кирпич) и так далее.
Просьба не задавать вопрос: "Что такое OpenCV?".
Оплата - Webmoney.
Возможна поэтапная оплата - за кодирование распознвания каждого знака.
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