Алгоритм распознавания дорожных знаков в картинке

На базе OpenCV нужно разработать алгоритм надежного распознавания знаков из правил дорожного движения.

Немного конретней:

На любой платформе, куда портирована OpenCV нужно разработать C-функцию, которая принимает на входе картинку, возвращает координаты всех распознанных знаков внутри картинки, указывая для каждого, что это за знак.

Меня интересуют правила дорожного движения Украины, но большинство знаков у нас такие же, как в любой европейской стране.

Можно решать задачу методом последовательного приближения, по одному реализуя распознавание знаков, от простых для распознавания, к более сложным.

Например, начать можно, научив функцию надежно распознавать знак STOP, потом Въезд запрещен (кирпич) и так далее.

Просьба не задавать вопрос: "Что такое OpenCV?".

Оплата - Webmoney.

Возможна поэтапная оплата - за кодирование распознвания каждого знака.