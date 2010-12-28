Необходимые знания: PHP / MySQL Сложная верстка Указывайте желаемый месячный оклад. ICQ: 468982996 Предпочтение - Донецк и Харьков, Украина, но рассмотрим другие варианты.
- $1000Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо собрать из open source ПО софт который будет: 1. Резать видео ролик на нужное к-во кусочков 2. Отправлять кусочки на несколько серверов, где они будут конвертироваться в другой формат (h.264 например) 3. Принимать кусочки и склеивать их ...Прочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
собственно сабж, для примеров: AVG или Avira можно глянуть. Иконки не обязательно использовать оригинальные, т.к. бюджет не велик.Дизайн интерфейсов и игр9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен гуру верстки Есть проект небольшой по верстке, он уже практически на 80% сделан. Нужно сделать верстку только для IE, с использованием ajax, но верстка должна быть сделана так - чтобы юзер не понял что ...HTML-верстканет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть текст - это контент для программы, также с лейблами для кнопок и т.п. Текст на английском. Объем будет не более 2000 знаков с пробелами. Необходимо проверить грамотность написания оригинала, а также перевести на следующие ...Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо написать низкоуровневое ПО для android, без визуального интерфейса, которое будет взаимодействовать с сервером и использовать возможности GSM. Более подробно - в icq. Присылайте примеры своих работ. Спасибо. P.S. Желательно местонахождения в Харькове и Донецке. Но не обязательно - ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо наполнить котентом сайт посвященный программе - даунлоад менеджеру. Контент будет предоставляться или в англ. версии с возможными ошибками - надо будет проверить на ошибки?подкорректировать. Или же на русском, надо будет перевести. Также может понадобиться ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Мы планируем сделать несколько каталогов для скачивания контента, это будут: 1. Фильмы 2. Софт 3. Видео для взрослых 4. Игры Необходимо для соответствующих записей добавлять URL на торрент файл. Искать например на isohunt.com После изначального наполения проектов будет требоваться постоянное дополнение новым ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо разработать плагин для Firefox обладающий функционалом схожим с плагином который есть в том софте: http://www.orbitdownloader.com/ А конкретно - при наведении на флэш на странице отображать кнопку нашего приложения, при клике на эту кнопку - передавать ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
На удаленную работу в компанию которая занимается приватным тестированием браузеров на уязвимости требуется программист. Необходим опыт в поиске уязвимостей в браузерах и умении писать тестовые приложения демонстрирующие это. Высокая оплата.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Под скачивание софта. Есть свои - их нужно оптимизировать, может отрисовать новый. Пишите если у вас есть опыт создания подобных вещей. Оставляйте сразу номер icq. Нужно срочно!Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать интерфейс ПО для показа лайв трансляций из интернет. Примерный лейаут в аттаче. Нравятся Adobe AIR интерфейсы, т.е. интересные и нестандартные. Это первый продукт в большой линейке, если сработаемся будет множество заказов. Весь софт линейки должен быть легко ...Дизайн интерфейсов и игр23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходим код на который отобрадает iframe, Но при этом не даёт коду который содержится в iframe делать следующие вещи: 1. Ресайзить главное окно 2. Открывать окна 3. Нейтрализует frame breaking code если он есть Т.е. задача состоит в том ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна банерообменная сеть, но в основном для pop-up трафика, вот пример: http://www.popuptraffic.com open source можно и нужно использовать - от вас только кодинг и настройка, дизайн наш.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Доброе время суток, Необходимо написать программу которая сможет размещать в BIOS компьютера определенную информацию, и при загрузке компьютера выделять эту информацию в файл и его в определенную папку.Системное программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Программа в виде визарда на несколько шагов. Несколько функций. Нужен современный качественный интерфейс и иконка. Срочно.Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужны баннеры для партнерки - тематика баннеров - для привлечения реффералов. Размеры: 125x125 обычный и флэш 468x60 обычный и флеш 728x90 обычный и флеш 120x600 обычный и флеш Должен быть в стиле дизайна сайт: www.ovocash.com Нужны сегодня-завтраБаннеры27 заявокЗакрыт15 лет назад
Доброе время суток, Требуется человек который сможет профессионально написать контент для сайта партнерской программы. Опыт подобной работы обязателен. Текста не много. Срочно. Оставляйте свои контакты.Копирайтинг5 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется человек который знает Windows на уровне ядра, знаком с криптованием исполняемых файлов. Работа: 3-4 часа в день Зарплата: два раза в месяц через Web MoneyСистемное программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть сайт: theinstalls.com партнерская программа. Нужен редизайн фронта и кабинета вебмастеров/админа. Контента и разделов будет больше. Флэш - дерево надо оставить :)Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт16 лет назад