bnetworks

Гость bnetworks

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Веб-разработчик

    $1000

    Необходимые знания: PHP / MySQL Сложная верстка Указывайте желаемый месячный оклад. ICQ: 468982996 Предпочтение - Донецк и Харьков, Украина, но рассмотрим другие варианты.

    PHPMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обработка видео

    $50

    Необходимо собрать из open source ПО софт который будет: 1. Резать видео ролик на нужное к-во кусочков 2. Отправлять кусочки на несколько серверов, где они будут конвертироваться в другой формат (h.264 например) 3. Принимать кусочки и склеивать их ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка. Срочно!

    Нужен гуру верстки Есть проект небольшой по верстке, он уже практически на 80% сделан. Нужно сделать верстку только для IE, с использованием ajax, но верстка должна быть сделана так - чтобы юзер не понял что ...

    HTMLAjax
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод и проверка

    Есть текст - это контент для программы, также с лейблами для кнопок и т.п. Текст на английском. Объем будет не более 2000 знаков с пробелами. Необходимо проверить грамотность написания оригинала, а также перевести на следующие ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Системное ПО для Android

    Необходимо написать низкоуровневое ПО для android, без визуального интерфейса, которое будет взаимодействовать с сервером и использовать возможности GSM. Более подробно - в icq. Присылайте примеры своих работ. Спасибо. P.S. Желательно местонахождения в Харькове и Донецке. Но не обязательно - ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент для сайта / ПО

    Необходимо наполнить котентом сайт посвященный программе - даунлоад менеджеру. Контент будет предоставляться или в англ. версии с возможными ошибками - надо будет проверить на ошибки?подкорректировать. Или же на русском, надо будет перевести. Также может понадобиться ...

    Написание статей
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поиск и наполнение информацией

    Мы планируем сделать несколько каталогов для скачивания контента, это будут: 1. Фильмы 2. Софт 3. Видео для взрослых 4. Игры Необходимо для соответствующих записей добавлять URL на торрент файл. Искать например на isohunt.com После изначального наполения проектов будет требоваться постоянное дополнение новым ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Плагин для Firefox

    $100

    Необходимо разработать плагин для Firefox обладающий функционалом схожим с плагином который есть в том софте: http://www.orbitdownloader.com/ А конкретно - при наведении на флэш на странице отображать кнопку нашего приложения, при клике на эту кнопку - передавать ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по безопасности/программист

    На удаленную работу в компанию которая занимается приватным тестированием браузеров на уязвимости требуется программист. Необходим опыт в поиске уязвимостей в браузерах и умении писать тестовые приложения демонстрирующие это. Высокая оплата.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • UI/web дизайн

    Необходимо разработать интерфейс ПО для показа лайв трансляций из интернет. Примерный лейаут в аттаче. Нравятся Adobe AIR интерфейсы, т.е. интересные и нестандартные. Это первый продукт в большой линейке, если сработаемся будет множество заказов. Весь софт линейки должен быть легко ...

    Дизайн сайта
    Дизайн интерфейсов и игр23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно: Javascript

    $50

    Необходим код на который отобрадает iframe, Но при этом не даёт коду который содержится в iframe делать следующие вещи: 1. Ресайзить главное окно 2. Открывать окна 3. Нейтрализует frame breaking code если он есть Т.е. задача состоит в том ...

    Javascript
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • ASM/BIOS проект

    Доброе время суток, Необходимо написать программу которая сможет размещать в BIOS компьютера определенную информацию, и при загрузке компьютера выделять эту информацию в файл и его в определенную папку.

    iOS
    Системное программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • UI для проги

    Программа в виде визарда на несколько шагов. Несколько функций. Нужен современный качественный интерфейс и иконка. Срочно.

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннеры

    Нужны баннеры для партнерки - тематика баннеров - для привлечения реффералов. Размеры: 125x125 обычный и флэш 468x60 обычный и флеш 728x90 обычный и флеш 120x600 обычный и флеш Должен быть в стиле дизайна сайт: www.ovocash.com Нужны сегодня-завтра

    Дизайн сайта
    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайта

    Доброе время суток, Требуется человек который сможет профессионально написать контент для сайта партнерской программы. Опыт подобной работы обязателен. Текста не много. Срочно. Оставляйте свои контакты.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
IgorStep
Степ 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Перевод и проверка
Положительный опыт сотрудничества. Очень ответственный и надежный заказчик. Никаких проблем с предоплатой и пост оплатой. Интересный материал для перевода в англо-немецком направлении. Договорились сотрудничать в будущем. С удовольствием продолжу. Спасибо!
Перевод с английского на немецкий был выполнен качественно и точно в срок. Продолжаем сотрудничество в направлении корректировки текстов и переводов на чешский. Спасибо.
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