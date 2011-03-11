Добрый день, друзья. Требуется помощь... Необходимо построить T-Shirt конструктор, где клиент может добавлять изображения и текст на выбранную форму, создавать свой магазин, получать партнерское вознаграждение, делать заказ. Все детали в ТЗ. Приглашаются исполнители имеющие наработки в ...
- Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Всем привет. Разработать сайт для агенства недвижимости. Покажите ПРИМЕРЫ подобных работ. Укажите СТОИМОСТЬ и ВРЕМЯ реализации проекта. Удачи... P.S.Авансов и предоплату не даем…Оплата по ходу выполнения работы.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разработчик имеющий опыт разработки в фреймворке Symphony, на PHP. Обязательно присылайте примеры работ на Symphony. Ждем ваших предложений.Закрыт12 лет назад
- $1000
Всем привет. Разработать систему подобную lujure(dot)com, emarketeer(dot)com ....Подробнее о том, как вы это будете делать. Благодарю за внимание. Удачи.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Привет всем. Необходимо создать простой в использовании веб-сайт обмена фото и сообщества по интересам, похожий Photo.net. Примеры аналогичных работ обязательны. Благодарю за внимание. Удачи.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Всем привет. Необходимо создать модифицированный сайт на базе Dolphin Boonex Обязателен опыт разработок на данной платформе. Подробное описание будет предоставлено заинтересовавшимся разработчикам. Удачи.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Всем привет. Необходимо создать возможность, используя SOAP протокол, создавать и отправлять сообщения, открытки и др. с существующего сайта знакомств. Подробности сведущему разработчику. Сайт знакомств на английском языке. Работа простая, для специалиста. Удачи.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Привет всем. Необходимо построить ресурс который позволит обучать детей (3-6лет), родителям осуществлять доступ к базе данных их детей. Родителям и учителям использовать видио наблюдение, форум и чат. Покажите подобные проекты, вами разработанные. По крайней ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Всем привет. Разработан сайт подобный formspring. Необходимо дополнить некоторые функции, включая дизайн. Описание дополнительных функций переправим конкретным разработчикам. Условия:оплата после выполнения работы... Пож. ознакомитесь с сайтом. Благодарим. Удачи.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Привет всем. Мы ищем человека, свободно владеющим английским и русским языками, для перевода книги. Объем книги до 300 страниц. Только для тех, кто СВОБОДНО владеет указанными языками. Укажите сроки исполнения работы и ее стоимость. Ждем ваших предложений ...Переводы30 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Всем привет. Необходимо разработать простые приложения для существующего сайта знакомств. Простой поиск (по полу, стране, возраст)- Рейтинг (+,-) Отправить сообщение - Приглашение для пользователей FB. Приглашаем разработчиков имеющим опыт в разработке данной темы. Пож. приведите ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Всем привет. Сделать сайт, подобный gotomeeting.com Можно использовать и другой вариант-внести дополнения в готовый скрипт. Пож. только те, у кого есть примеры подобных работ. Благодарю за внимание. Удачи...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Всем привет. Сделать клон сайта formspring. Приобретен скрипт данного проекта, удовлетворяющий на 90%. Необходимо разработать и дополнить некоторые функции, включая дизайн. Описание дополнительных функций переправим конкретным разработчикам. Условия:оплата после выполнения работы... Пож. ознакомитесь с сайтом. Благодарим. Удачи.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Всех приветствуем. Разработать и развивать проект Penny auction с помощью PHP / MySQL (работает на Apache 2 с Nginx) Мы просим показать пример аналогичных проектов, работающих в настоящее время, для полной оценки до принятия решения по ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Разработать сайт подобный latinamericancupid Покажите ПРИМЕРЫ аналогичных работ. Укажите СТОИМОСТЬ и ВРЕМЯ реализации проекта. P.S.Авансов и предоплату не даем...Оплата по ходу выполнения работы.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Проект будет посвящен музыке и фестивалям. Необходимо создать модифицированный сайт на базе Dolphin. Желательно чтобы у вас уже был опыт разработок на данной платформе. Подробное описание будет предоставлено заинтересовавшимся разработчикам. Сроки сжатые.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Разработать и поддерживать проект онлайн услуг в ресторанном бизнесе. Подробное описание по вашему требованию. Подобные работы • https://www.bigmama.co.il/online.php • http://123order.com/demo_store/ • http://www.onlineordering.com/solutions.aspx • https://www.betapizza.co.il/orderonline.html Ждем Ваши предложения. Пож., исполнители имеющие опыт в разработке подобных проектов.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Наиболее сложная часть сайта будет необходима для клиентов. Клиенты должны иметь возможность получить мгновенный ответ из базы данных... Детали по вашему требованию. Время и деньги после изучения деталей.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт13 лет назад
Построить T-Shirt конструктор, где клиент может добавлять изображения и текст на выбранную форму и сделать заказ. Проект предполагает 4 приложения, которые будут очень похожи, но отдельные. 1. T-Shirt конструктор - на одежду, рубашки, куртки, топы ...Закрыт13 лет назад
Для понимания работы ресурса, пож. посмотрите unichange.net и echangers.net/ Детали проекта перешлем по вашему требованию. Покажите примеры подобных работ, выполненными вами. P.S.Проект выполняется на англ. языке.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад