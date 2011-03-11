gudman

Гость gudman

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • T-Shirt конструктор

    Добрый день, друзья. Требуется помощь... Необходимо построить T-Shirt конструктор, где клиент может добавлять изображения и текст на выбранную форму, создавать свой магазин, получать партнерское вознаграждение, делать заказ. Все детали в ТЗ. Приглашаются исполнители имеющие наработки в ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт для агентства недвижимости.

    Всем привет. Разработать сайт для агенства недвижимости. Покажите ПРИМЕРЫ подобных работ. Укажите СТОИМОСТЬ и ВРЕМЯ реализации проекта. Удачи... P.S.Авансов и предоплату не даем…Оплата по ходу выполнения работы.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать сайт.

    $1000

    Привет всем. Необходимо создать простой в использовании веб-сайт обмена фото и сообщества по интересам, похожий Photo.net. Примеры аналогичных работ обязательны. Благодарю за внимание. Удачи.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт на базе Dolphin Boonex

    $1000

    Всем привет. Необходимо создать модифицированный сайт на базе Dolphin Boonex Обязателен опыт разработок на данной платформе. Подробное описание будет предоставлено заинтересовавшимся разработчикам. Удачи.

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Расширить мозможности сайта.

    $500

    Всем привет. Необходимо создать возможность, используя SOAP протокол, создавать и отправлять сообщения, открытки и др. с существующего сайта знакомств. Подробности сведущему разработчику. Сайт знакомств на английском языке. Работа простая, для специалиста. Удачи.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Портал для детей

    $1000

    Привет всем. Необходимо построить ресурс который позволит обучать детей (3-6лет), родителям осуществлять доступ к базе данных их детей. Родителям и учителям использовать видио наблюдение, форум и чат. Покажите подобные проекты, вами разработанные. По крайней ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дополнить функции скрипта.

    $500

    Всем привет. Разработан сайт подобный formspring. Необходимо дополнить некоторые функции, включая дизайн. Описание дополнительных функций переправим конкретным разработчикам. Условия:оплата после выполнения работы... Пож. ознакомитесь с сайтом. Благодарим. Удачи.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с английского на русский.

    $500

    Привет всем. Мы ищем человека, свободно владеющим английским и русским языками, для перевода книги. Объем книги до 300 страниц. Только для тех, кто СВОБОДНО владеет указанными языками. Укажите сроки исполнения работы и ее стоимость. Ждем ваших предложений ...

    Переводы30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • FB приложения.

    $500

    Всем привет. Необходимо разработать простые приложения для существующего сайта знакомств. Простой поиск (по полу, стране, возраст)- Рейтинг (+,-) Отправить сообщение - Приглашение для пользователей FB. Приглашаем разработчиков имеющим опыт в разработке данной темы. Пож. приведите ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать подобный сайт.

    $1000

    Всем привет. Сделать сайт, подобный gotomeeting.com Можно использовать и другой вариант-внести дополнения в готовый скрипт. Пож. только те, у кого есть примеры подобных работ. Благодарю за внимание. Удачи...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Расширить возможности скрипта.

    $200

    Всем привет. Сделать клон сайта formspring. Приобретен скрипт данного проекта, удовлетворяющий на 90%. Необходимо разработать и дополнить некоторые функции, включая дизайн. Описание дополнительных функций переправим конкретным разработчикам. Условия:оплата после выполнения работы... Пож. ознакомитесь с сайтом. Благодарим. Удачи.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Профессиональный, современный сайт-аукцион

    $1000

    Всех приветствуем. Разработать и развивать проект Penny auction с помощью PHP / MySQL (работает на Apache 2 с Nginx) Мы просим показать пример аналогичных проектов, работающих в настоящее время, для полной оценки до принятия решения по ...

    PHPMySQLNginxApache
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт знакомств.

    $500

    Разработать сайт подобный latinamericancupid Покажите ПРИМЕРЫ аналогичных работ. Укажите СТОИМОСТЬ и ВРЕМЯ реализации проекта. P.S.Авансов и предоплату не даем...Оплата по ходу выполнения работы.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проект на Boonex Dolphin

    $500

    Проект будет посвящен музыке и фестивалям. Необходимо создать модифицированный сайт на базе Dolphin. Желательно чтобы у вас уже был опыт разработок на данной платформе. Подробное описание будет предоставлено заинтересовавшимся разработчикам. Сроки сжатые.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Online E-Commerce

    Разработать и поддерживать проект онлайн услуг в ресторанном бизнесе. Подробное описание по вашему требованию. Подобные работы • https://www.bigmama.co.il/online.php • http://123order.com/demo_store/ • http://www.onlineordering.com/solutions.aspx • https://www.betapizza.co.il/orderonline.html Ждем Ваши предложения. Пож., исполнители имеющие опыт в разработке подобных проектов.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать веб-сайт

    Наиболее сложная часть сайта будет необходима для клиентов. Клиенты должны иметь возможность получить мгновенный ответ из базы данных... Детали по вашему требованию. Время и деньги после изучения деталей.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • T-Shirt конструктор.

    Построить T-Shirt конструктор, где клиент может добавлять изображения и текст на выбранную форму и сделать заказ. Проект предполагает 4 приложения, которые будут очень похожи, но отдельные. 1. T-Shirt конструктор - на одежду, рубашки, куртки, топы ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обмен и вывод электронных валют.

    Для понимания работы ресурса, пож. посмотрите unichange.net и echangers.net/ Детали проекта перешлем по вашему требованию. Покажите примеры подобных работ, выполненными вами. P.S.Проект выполняется на англ. языке.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
bnetworks
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$2499
10 баллов
13 лет назад
ПО для анализа данных
Приятно иметь дело, четко ставит задачи, пунктуален в вопросах оплаты. Рекомендую.
Проверенный надежный исполнитель. Благодарим. Рекомендуем.
Ответный отзыв
bnetworks
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1600
10 баллов
17 лет назад
"WordPress and CPanel" project
Спасибо! Как всегда всё отлично с оплатой и подходом к работе!
bnetworks
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$400
10 баллов
17 лет назад
Book Promotion Site
Прекрасный заказчик, своевременная оплата, четкие требования, без придирок. Рекомендуем всем и надеемся еще поработать!
Работа выполнена качественно и в оговоренные сроки. Очень профессиональная команда + разумные цены. Планируем работать в будущем. Спасибо.
Ответный отзыв
maximn
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Auto Entry Amazon Marketplace
Крайне доволен проектом. Клиент обязателен и пунктуален. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Работа выполнена в полном объеме и в установленные сроки. Исполнитель владеет ремеслом в полной мере, обязателен и ответственен. Намерены сотрудничать с ним в дальнейшем.
Ответный отзыв
video-best
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$400
10 баллов
17 лет назад
Программа - P2P клиент
Было приятно работать. все материалы для работы предоставлялись по первому требованию. Оплата точно в срок.
С поставленной задачей фрилансер справился в полной мере. Планируем сотрудничать с ним в будущем.
Ответный отзыв