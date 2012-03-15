Обработка видео

Необходимо установить на сервер IP АТС Астериск, по подготовленному Техническому заданию. От специалиста требуется установка, тестирование работы и настройка Астериска.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо собрать из open source ПО софт который будет:
1. Резать видео ролик на нужное к-во кусочков
2. Отправлять кусочки на несколько серверов, где они будут конвертироваться в другой формат (h.264 например)
3. Принимать кусочки и склеивать их опять в целый видео файл
Важно поддерживать макс. к-во кодеков, контейнеров и пр.
Собственно кодинг тут даже не нужен, больше консультации
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