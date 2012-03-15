Обработка видео

Необходимо собрать из open source ПО софт который будет:

1. Резать видео ролик на нужное к-во кусочков

2. Отправлять кусочки на несколько серверов, где они будут конвертироваться в другой формат (h.264 например)

3. Принимать кусочки и склеивать их опять в целый видео файл

Важно поддерживать макс. к-во кодеков, контейнеров и пр.

Собственно кодинг тут даже не нужен, больше консультации