Установка IP АТС Астериск в офисе

Ищется программист под *nix. Функционал как у этого ПО http://wonted.ru/programms/vpsproxy/, но с незначительными, по сравнению с основными функциями, изменениями. Подробное ТЗ обсуждается уже с конкретным исполнителем. Оплата или по факту (WM), или через СБС. ...