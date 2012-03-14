Установка IP АТС Астериск в офисе

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Необходимо установить на сервер IP АТС Астериск, по подготовленному Техническому заданию.

От специалиста требуется установка, тестирование работы и настройка Астериска.

12 лет назад
pecherskaya_mv
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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