Алгоритм и программа генерации лотерейных билетов

$500
ПрочееЗавершен8 заявок294 просмотра
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Требуется разработать алгоритм быстрой (в течение нескольких часов) генерации десятков тысяч лотерейных билетов:

Билет представляет собой матрицу из 9 столбцов и 18 строк.

Билет разделен по вертикали на 6 полей.

Каждое поле представляет собой матрицу из 9 столбцов и 3 строк:

- первое поле - 1,2,3 строки

- второе поле - 4,5,6 строки

- третье поле - 7,8,9 строки

- четвертое поле - 10,11,12 строки

- пятое поле - 13,14,15 строки

- шестое поле - 16,17,18 строки

Нумерация строк ведется сверху вниз.

В ячейках билета расположены 90 уникальных чисел от 1 до 90.

В каждой строке билета расположено ровно 5 чисел.

В каждом столбце расположены все числа из определенного диапазона:

- в первом столбце - числа из диапазона 1,2,3,4,5,6,7,8,9

- во втором столбце - числа из диапазона 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

- в третьем столбце - числа из диапазона 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29

- в четвертом столбце - числа из диапазона 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39

- в пятом столбце - числа из диапазона 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49

- в шестом столбце - числа из диапазона 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59

- в седьмом столбце - числа из диапазона 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69

- в восьмом столбце - числа из диапазона 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79

- в девятом столбце - числа из диапазона 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90

Комбинация чисел в каждой из строк билета должна быть уникальной во всей совокупности сгенерированных билетов. Во всех сгенерированных билетах не должно быть строк с такой же комбинацией из 5 чисел.

Комбинация чисел в каждом поле билета должна быть уникальной во всей совокупности сгенерированных билетов. Во всех сгенерированных билетах не должно быть полей с таким же набором из 15 чисел. Последовательность чисел в комбинации не играет роли. {N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9,N10,N11,N12,N13,N14,N15}={N15,N14,N13,N12,N11,N10,N9,N8,N7,N6,N5,N4,N3,N2,N1}

Пример билета (см. UK Bingo):

http://www.shopbingo.co.uk/bingo-rules/

12 лет назад
kaloevvlad
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
alexey_k_v
Алексей 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$150
2 дня
Я остался доволен сотрудничеством с Алексеем. Он взялся за непростую задачу, решил все возникшие в процессе затруднения и сдал готовый рабочий проект. В дальнейшем планирую продолжить совместную работу.
Приятно было поработать. Человек четко ставит задачу, знает чего хочет и, главное, разбирается в этом. Оплата своевременная, сдельная. Рад был помочь
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