Определить источник трансляции видеопотока

Требуется разработать и запрограммировать удобный модуль для CMS Drupal, целью которого является возможность представления на любом сайте трехмерного изображения, вместо скучных двумерных картинок. Задача должна быть реализована след.образом: берется трехмерная сцена (модель) в формате ...
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Здравствуйте! Во вложении текстовый файл со ссылкой на сайт. Необходимо определить источники трансляции видеопотоков на этом сайте и сделать возможным их трансляцию на других сайтах через плеер uppod или jwplayer. Оплата webmoney.
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