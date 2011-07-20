Исправить проблему с авторизациями

ПрочееЗакрыт1 заявка157 просмотров
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Сайт на самописном php, перенесен на платформу Кохана потом. Есть проблема со входом клиентов на сайт. Но не постоянная, а проявляется периодически (жалобы поступают). Нужно разобраться из-за чего и исправить.

12 лет назад
Tolich_VZ
Ярослав 
49 летСША
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
antonf
33 годаЭстония
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
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