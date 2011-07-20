Здравствуйте

Нужна консультация

Есть много картинок и прайс

Задача как то сделать так, чтоб картинка из базы стала фоновой а сам прайс сверху, (соединить или склеить) при этом есть много картинок и надо делать массово

1 чтоб текст можно было копировать

2 чтоб тексты нельзя было копировать

Или на картинку наложить текст но такой как в прайсе (т.е. не просто две строки)