Разработать тему аналог XP для LXDE

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Здравствуйте!

Необходимо разработать тему оформления аналогичную XPZune для LXDE и упаковать в .deb пакет (если возможно с автоматическим применением).

Так же упаковать в тему иконки (vista можно скачать gnome-look)

12 лет назад
antichrist
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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