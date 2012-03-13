SOCKS5 под *nix

Требуется разработать алгоритм быстрой (в течение нескольких часов) генерации десятков тысяч лотерейных билетов: Билет представляет собой матрицу из 9 столбцов и 18 строк. Билет разделен по вертикали на 6 полей. Каждое поле представляет собой матрицу из 9 столбцов ...
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Ищется программист под *nix. Функционал как у этого ПО http://wonted.ru/programms/vpsproxy/, но с незначительными, по сравнению с основными функциями, изменениями. Подробное ТЗ обсуждается уже с конкретным исполнителем. Оплата или по факту (WM), или через СБС. На приват сообщения не отвечаю. От Вас требуется контакт, ориентировочная цена, срок.
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