SOCKS5 под *nix

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Ищется программист под *nix. Функционал как у этого ПО http://wonted.ru/programms/vpsproxy/, но с незначительными, по сравнению с основными функциями, изменениями. Подробное ТЗ обсуждается уже с конкретным исполнителем. Оплата или по факту (WM), или через СБС. На приват сообщения не отвечаю. От Вас требуется контакт, ориентировочная цена, срок.

12 лет назад
yak1982
Сергей 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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