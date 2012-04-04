Доработка сайта на shop-script premium

ПрочееЗавершен3 заявки217 просмотров
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Требуется программист. Движок "shop-script-premium" что-то добать, что-то исправить. Т.З во вложении. С опытом не менее 2-х лет. Сроки 1 неделя. Сначало работа, потом деньги или через безопасную сделку. Оплата возможна яндекс деньги или наличные. Далее еще будет работа подобного типа по двум сайтам. Жду предложения по цене.

12 лет назад
AIRSHOP
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Yanzhula
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$400
7 дней
Работа сделана быстро и отлично! Очень исполнительный! Понравилось работать с Антоном! Начали работать и над другими сайтами.
Очень доволен работой с Полиной. Приятна в общении, умеет правильно ставить задачи, реально оценивает время их выполнения. По оплате никаких нареканий. Начали работать и по другим проектам.
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