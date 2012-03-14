Есть программа на маткаде. Привести к прод. виду

Почта реально есть но в Входящих не видно. Если скачивать новую - всё видно - старую нет. Нужна инструкция по восстановлению, саму почту не могу отправить потому что информация личная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть программа, написанная на маткаде. Нужно привести к продажному виду. Чтобы без него запускалось
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