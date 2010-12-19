Разработать программу-словарь иностранных языков

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Закрыт9 заявок329 просмотров

Есть следующий словарь: http://atla.revdanica.com/ru/ . Недостатки программы - сложность в настройке и установке.

Необходимо разработать абсолютно аналогичную программу. То есть - программу, которая выполняла бы абсолютно такие же функции.

Но - обязательными требованиями являются следующие:

- программа должна либо устанавливаться как стандартное приложение Windows, либо - работать без установки. То есть чтобы для ее нормальной работы никаких дополнительных библиотек или сред устанавливать не нужно было.

- программа должна правильно функционировать сразу же после установки либо после запуска пользователем (если будет работать без установки). То есть - в случае с вышеупомянутым образцом "Атлантида", она сначала должна проиндексировать словари и только через некоторое время ею можно будет пользоваться. Разрабатываемая программа должна выполнять необходимые настройки либо в процессе установки, либо - сразу же осуществлять поиск по словарным базам, без предварительной индексации.

- платформы, на которых она должна работать - Windows XP, Windows Vista, Windows 7

- программа должна работать со словарями формата xdxf (http://xdxf.revdanica.com/down/)

И, несколько организационных моментов:

- в ходе работы над программой ОБЯЗАТЕЛЬНО отвечать на мои вопросы о текущем статусе работ (неоднократно были прецеденты, когда исполнитель не отвечает на мои запросы о статусе работ и неизвестно - делается что-то, или нужно уже искать другого человека)

- ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать указанный Вами срок исполнения. То есть - Вы сообщаете время, за которое сможете сделать программу (после того, как обсудим все детали). Далее, с момента начала работы отсчитываем указанный Вами срок + 5 рабочих дней. Как только истекает этот период (указанный срок + 5 рабочих дней), считаю что работы над программой должны быть завершены и никакие отговорки не принимаются. За каждый день просрочки снимаю 1% от суммы сделки.

То есть - если договоримся, допустим о цене в 1000$ и программа не будет сдана в установленный срок + рабочих 5 дней, а будет задержана на 10 дней (10 дней независимо от того, рабочие это дни или выходные), то я оплачиваю только 900$

- ОБЯЗАТЕЛЬНО протестируйте программу перед сдачей. Возможно будут неочевидные ошибки (например конфликт с другим ПО), но очевидных ошибок типа неадекватной реакции на ввод пользователя спец.символов - такого быть не должно.

- За неделю перед сдачей программы - обсуждаем ее работу и сверяемся с соответствием ее ТЗ. Если все в порядке - заканчиваем то, что не сделано и сдаем. Если не все в порядке - исправляем то, что не работает и, опять же сдаем. То есть - обязательно свериться и обсудить продукт за неделю до сдачи, чтобы не было неоправданных задержек.

- Исходные коды программы - обязательно передаете мне с пояснительной запиской (либо без пояснительной записки, но с подробными комментариями по функциям в исходном коде программы)

В заявке просьба указывать желаемую цену, опыт работы, ссылку на портфолио и ориентировочный срок работ. По поводу срока работ - подчеркну, просьба указать ориентировочное значение. Окончательный срок сообщите после детального обсуждения.

14 лет назад
Zakazchikk
Александр 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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