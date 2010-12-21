На базе OpenCV нужно разработать алгоритм надежного распознавания знаков из правил дорожного движения. Немного конретней: На любой платформе, куда портирована OpenCV нужно разработать C-функцию, которая принимает на входе картинку, возвращает координаты всех распознанных ...
Запрограммировать готовое решение - Делфи
Во вложении задание.. - файл задание.doc в самом конце и его решение.doc
Нужно реализовать программо все решение и схемы в одно программу
пишите сроки и цену + свои контакты для связи
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