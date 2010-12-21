Запрограммировать готовое решение - Делфи

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки188 просмотров

Во вложении задание.. - файл задание.doc в самом конце и его решение.doc

Нужно реализовать программо все решение и схемы в одно программу

пишите сроки и цену + свои контакты для связи

Delphi
14 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Crouch
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Очень доволен сотрудничеством. Исполнителен и пунктуален. Спасибо. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Crouch
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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