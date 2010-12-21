Crouch

Сергей Crouch

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

LiderJob
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Запрограммировать готовое решение - Делфи
Delphi
Очень доволен сотрудничеством. Исполнителен и пунктуален. Спасибо. Рекомендую