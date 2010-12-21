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Сергей
Crouch
Crouch
38 лет
16 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Иван
LiderJob
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
210 отзывов
(-12)
$30
10 баллов
14 лет назад
Запрограммировать готовое решение - Делфи
Delphi
Очень доволен сотрудничеством. Исполнителен и пунктуален. Спасибо. Рекомендую
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Отзывы заказчиков
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