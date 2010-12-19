Программа на Делфи или С++

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок245 просмотров

Суть задачи такова: Написать программу, которая бы считала задачи линейного программирования графическим методом. переменных в цф - 2, ограничений - 3. Сколько будет стоить?

исходники на паскале у меня есть, только не могу перевести на делфи все это, если это облегчит дело, могу скинуть

срок 3-4 дня

жду предложения по цене и контакты для связи

вот тут исходники на паскале http://rghost.ru/3681470

Delphi
14 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bulba1955
70 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$5
3 дня

Заявки фрилансеров

bulba1955
70 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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