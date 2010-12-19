Программа на Делфи или С++

Суть задачи такова: Написать программу, которая бы считала задачи линейного программирования графическим методом. переменных в цф - 2, ограничений - 3. Сколько будет стоить?

исходники на паскале у меня есть, только не могу перевести на делфи все это, если это облегчит дело, могу скинуть

срок 3-4 дня

жду предложения по цене и контакты для связи

вот тут исходники на паскале http://rghost.ru/3681470