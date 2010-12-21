Си, Linux - исправить патч под 64 бит

$20
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Завершен1 заявка250 просмотров

Здравствуйте!

Задача.

Есть такой популярный IRC сервер UnrealIRCD (исходники тут http://www.unrealircd.com/downloads/unreal/28/24)

Есть для него патч от bynets.org для реализации работы codepage (смена кодировки на лету, поддержка разной кодировки по разным портам)

Сам патч здесь ftp://ftp.bynets.org/sources/unreal3.2.8.bynets-1.diff

Но при использовании пропатченного ircd на 64битной архитектуре при любой работе с codepage сервер валится с ошибкой iconv: error=7

Для старой версии ircd данный глюк уже правил человек вот тут http://cebka.pp.ru/blog/2007/10/23/unreal-ircd-codepage-patch/

но это было аж три года назад и естественно текущая версия unrealircd с этим патчем не заводится

ЗАДАЧА: На основе имеющихся данных сделать/исправить патч и предоставить его в виде diff, чтобы работало под x64

бюджет, к сожалению небольшой, но думаю и работы там немного

Linux
14 лет назад
alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

chicane
Андрей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Андрей отлично справился с задачей и исправил баг в патче. Хочу заметить, что данная работа будет востребована не только мной, как заказчиком, но и opensource сообществом и администраторами irc сетей (патч будет в открытом доступе) Рекомендую всем как отличного специалиста по Си!
Александр четко описал задание, всячески помогал, снабжав необходимой информацией. Оплату произвел своевременно и в полном объеме. Было приятно работать.

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chicane
Андрей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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