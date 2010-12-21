Нужно сделать карту города Днепропетровск но что бы в ней можна было ставить отметки подписывать их и при нажатии на отметку выпадало окошко с различной информацией что это за объект и чтобы это окно можна ...
Си, Linux - исправить патч под 64 бит
Здравствуйте!
Задача.
Есть такой популярный IRC сервер UnrealIRCD (исходники тут http://www.unrealircd.com/downloads/unreal/28/24)
Есть для него патч от bynets.org для реализации работы codepage (смена кодировки на лету, поддержка разной кодировки по разным портам)
Сам патч здесь ftp://ftp.bynets.org/sources/unreal3.2.8.bynets-1.diff
Но при использовании пропатченного ircd на 64битной архитектуре при любой работе с codepage сервер валится с ошибкой iconv: error=7
Для старой версии ircd данный глюк уже правил человек вот тут http://cebka.pp.ru/blog/2007/10/23/unreal-ircd-codepage-patch/
но это было аж три года назад и естественно текущая версия unrealircd с этим патчем не заводится
ЗАДАЧА: На основе имеющихся данных сделать/исправить патч и предоставить его в виде diff, чтобы работало под x64
бюджет, к сожалению небольшой, но думаю и работы там немного
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