Си, Linux - исправить патч под 64 бит

Здравствуйте!

Задача.

Есть такой популярный IRC сервер UnrealIRCD (исходники тут http://www.unrealircd.com/downloads/unreal/28/24)

Есть для него патч от bynets.org для реализации работы codepage (смена кодировки на лету, поддержка разной кодировки по разным портам)

Сам патч здесь ftp://ftp.bynets.org/sources/unreal3.2.8.bynets-1.diff

Но при использовании пропатченного ircd на 64битной архитектуре при любой работе с codepage сервер валится с ошибкой iconv: error=7

Для старой версии ircd данный глюк уже правил человек вот тут http://cebka.pp.ru/blog/2007/10/23/unreal-ircd-codepage-patch/

но это было аж три года назад и естественно текущая версия unrealircd с этим патчем не заводится

ЗАДАЧА: На основе имеющихся данных сделать/исправить патч и предоставить его в виде diff, чтобы работало под x64

бюджет, к сожалению небольшой, но думаю и работы там немного