Программки на С#. Переделка имеющихся

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка220 просмотров

Сами задания в файле "Задания СИАОД.docx"

Там 8 программок уже готовых (там для восьми пару функций изменить). Их просто переделать в соответствие с ТЗ, и 2 проги сделать.

срок 1-2 дня

язык - С#

14 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Edd_k
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
Сделано как нужно. Доволен. Спасибо. Рекомендую
Спасибо за сотрудничество! Никаких проблем во взаимопонимании и финансовых вопросах

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Edd_k
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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