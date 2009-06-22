Быстрая и точная работа. Восхищен исполнителем. Минимум вопросов, очень высокая скорость работы. Объем выполненной работы по сложности и количественным характеристикам больше в два раза от заявленной в тендере. Благодарю за сотрудничество. Буду обращаться.