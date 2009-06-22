Edd_k

Эдуард Edd_k

 
43 годаУкраина/Мариуполь
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Моделирование работы лифта под Linux
Сделано качественно. Очень доволен. Рекомендую. Спасибо
Еще один успешно завершенный и оплаченный проект с ответсвенным заказчиком. С удовольствием продолжу сотрудничество! Спасибо!
Ответный отзыв
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Программки на С#. Переделка имеющихся
Сделано как нужно. Доволен. Спасибо. Рекомендую
Спасибо за сотрудничество! Никаких проблем во взаимопонимании и финансовых вопросах
Ответный отзыв
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Спринтскринить фотки с флешек
Быстрая и точная работа. Восхищен исполнителем. Минимум вопросов, очень высокая скорость работы. Объем выполненной работы по сложности и количественным характеристикам больше в два раза от заявленной в тендере. Благодарю за сотрудничество. Буду обращаться.
На 200% доволен сотрудничеством. Надежный заказчик, четко ставит задачи. Рекомендую!
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kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Персонально для Колодка Эдуард (Edd_k)
Полностью доволен работой Эдуарда (коррекция и обработка фотографий). толковый фрилансер, могу рекомендовать.
Отличный заказчик! Взаимопонимание, доверие, отсутствие скупости - чего еще желать от деловых отношений? :)
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Vassiliy23
Василий 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Посчитать площадь участка земли
Всё сделано быстро и профессионально. Спасибо.
Четкая поставновка задачи, четкая оплата Ну и удовольствие от разминки мозгов Спасибо :)
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