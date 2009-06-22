Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Сделано качественно. Очень доволен. Рекомендую. Спасибо
Ответный отзыв
Еще один успешно завершенный и оплаченный проект с ответсвенным заказчиком. С удовольствием продолжу сотрудничество! Спасибо!
$40
10 баллов
13 лет назад
Сделано как нужно. Доволен. Спасибо. Рекомендую
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Никаких проблем во взаимопонимании и финансовых вопросах
$30
10 баллов
14 лет назад
Быстрая и точная работа. Восхищен исполнителем. Минимум вопросов, очень высокая скорость работы. Объем выполненной работы по сложности и количественным характеристикам больше в два раза от заявленной в тендере. Благодарю за сотрудничество. Буду обращаться.
Ответный отзыв
На 200% доволен сотрудничеством. Надежный заказчик, четко ставит задачи. Рекомендую!
$100
10 баллов
14 лет назад
Полностью доволен работой Эдуарда (коррекция и обработка фотографий). толковый фрилансер, могу рекомендовать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Взаимопонимание, доверие, отсутствие скупости - чего еще желать от деловых отношений? :)
$5
10 баллов
15 лет назад
Всё сделано быстро и профессионально. Спасибо.
Ответный отзыв
Четкая поставновка задачи, четкая оплата Ну и удовольствие от разминки мозгов Спасибо :)