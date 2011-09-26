Vassiliy23

Василий Vassiliy23

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Наполнение контентом сайта, рерайт, оформление текста

    Имеется сайт консалтинговой компании которая внедряет продукт.  Имеется сайт вендора подукта.  1. Необходимо перенести контент с сайта вендора, на сайт консалтинговой компании с правками.  2. Необходимо добавить несколько дополнительных разделов, информацию найти в интернете, текст отрерайтить.  3. Необходимо написать ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программа поиска информации на заданных сайтах

    $1000

    Требуется разработка программы для поиска новой информации по заданным сайтам. Программе задаются параметры: Определенный список сайтов (5-50шт) Определенные ключевые слова (30-50шт) Нажимается кнопка "Пуск", программа просматривает весь контент на заданных сайтах, находит записи, комменты, блог-посты, сообщения на форумах ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Раскрутить группу ВКонтакте

    Необходимо: 1. Привести группу вконтакте в требуемый для продвижения вид. 2. Раскрутить группу. Регион: Казахстан. Тематика - компьютеры, информационные технологии, софт, гаджеты, хайтек, безопасность и тд.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвинуть сайт в топ10

    По ключевым словам стоматология стоматологическая клиника ортодонтия стоматолог По остальным ключевым словам - оставляем их везде в списках. Бюджет 600wmz. Срок 3 месяца.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Специалист по SEO

    Для постоянного и долгосрочного сотрудничества требуется профессионал по SEO продвижению с опытом работы. Объем работы: - на текущий момент порядка 10 сайтов на постоянной поддержке и 1-2 в месяц новых - проводить SEO-оптимизацию сайтов - готовить и направлять руководству ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оперативно разработать иконки

    Нужно разработать 8 иконок. Размер не более чем 32 х 32 пикселя. Стиль - хайтек. Остальные подробности в личку. Срок - в течении суток. Ищу специалиста с опытом и интересным портфолио.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно разработать лого для новостного IT-портала

    $100

    Цветовая гамма - синие, серые, голубые цвета. Можно покреативить с адресом сайта, можно придумать свое интересное название для ресурса и на его основе сделать логотип. Всего нужно подготовить 3 концепта логотипов. Один из которых в последствии может ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Продвижение 2-х сайтов

    $560

    Небходимо вывести в топ10 яндекса 2 сайта. ключевые слова аренда ковров аренда ковровой дорожки аренда грязезащитных ковров аренда ковровых покрытий аренда сменных ковров сменные ковры сервис сменных ковров Срок 2 месяца. Порядок оплаты: за каждый месяц 175wmz. Оптимизация 210wmz.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать 100 комментариев за 1-2 недели

    $8

    Новостной портал посвящен IT-тематике. Требуются написание комментариев. При успешном выполнении - продолжение. Требуются несколько человек. Комментарии нужны обьемом до 200 символов, оплата по 8wmz за каждые 100 комментариев.

    Наполнение сайтов3 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение мебельного сайта

    $300

    Необходимо мебельный сайт продвинуть в топ10 яндекса/гугла по ключевым словам: элитная мебель эксклюзивная мебель лучшая мебель Мебель классика классическая мебель красивая мебель мебель из китая дизайн мебели Срок 3 месяца. Бюджет 300wmz. Регион - Казахстан.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Web-программист

    Задачи: - разработка и поддержка наших сайтов и наших заказчиков (от подготовки ТЗ до написания модулей, плагинов) Требования: - Владение: HTML5, CSS2+, PHP5 , JS, AJAX - Знание и применение ООП - Базы данных: MySQL хороший практический опыт Моделирование структуры БД, ...

    WordPressMySQLHTMLJoomlaAjaxSymfony
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать 100 комментариев за 2 недели

    Новостной портал посвящен IT-тематике. Требуются написание 100 комментариев. При успешном выполнении - возможно продолжение. Требуются 5-10 человек. Комментарии нужны обьемом до 200 символов, оплата 0.08wmz

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Блоггер/обозреватель на IT-портал

    Портал www.iport.kz посвящен ИТ-тематике и работает как блог-платформа. Темы портала: хайтек, железо, софт, телекоммуникации, интернет. Планируется раскрутить портал и создать на нём сообщество пишущих айтишников. Объем = от 2-х до 10 постов в неделю (в зависимости ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание комментариев на IT-тематику

    Новостной портал посвящен IT-тематике. Требуются написание 100 комментариев. При успешном выполнении - возможно продолжение. Требуются 5-10 человек. Комментарии нужны обьемом до 200 символов, оплата 0.08wmz

    Наполнение сайтов3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Работа для специалиста по LiveStreet

    1. На сайте нужно изменить верстку темплэйта категорий, так чтобы при выборе категории открывался список всех постов из блогов этой категории, а не названия блогов. Установлена версия LiveStreet 0.4.2 Плагин, отвечающий за вывод категорий: aceBlogExtender 2. Существующее меню ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash-сайт, иллюстрации высокого качества

    $3000

    Необходимо разработать flash-сайт высокого качества, все подробности описаны в прилагаемом документе. От исполнителя требуется предложить цену в разбивке на 2 предложения: 1. Рисование 2. Анимация От соискателя требуется привести примеры своих работ по иллюстрациям, рисункам и анимации. Бюджет заложен хороший, ...

    Flash
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
m-x
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Почистить бланк
+
Довольно сложная работа по бланку выполнена быстро и качественно в Corel Draw. Результаты были приняты без единого замечания.
Ответный отзыв
horal
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1000
10 баллов
10 лет назад
CakePHP. Доработка и поддержка портала.
Все было понятно Код достался нам не простой Но мы разобрались
Все проблемные вопросы проекта команда Алексея благополучно разрешила. Продолжаем работу дальше.
Ответный отзыв
vazel
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать 4 картинки
Хороший заказчик! приятно было сотрудничать!
Работа выполнена качественно, несмотря на сжатые сроки и выходные дни. Спасибо.
Ответный отзыв
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Программа поиска информации на заданных сайтах
Спасибо Василию с очередным доверием и сотрудничество с нами. Человек имеет терпение, умеет говорить спокойно аккуратно даже после начальных неполадок в работе. Работали! Работаем! Будем работать!
Проект выполнен очень качественно. Система работает и сдана в эксплуатацию.
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PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Оперативно разработать иконки
Спасибо Василию за приятное и оперативное сотрудничество! Не только работа была реализовано оперативно, а так же со стороны Василия и ответы по проекту и оплата - все было совершенно оперативно без каких либо задержек! Perfecto Web рекомендует!
Очень оперативно и качественно разработаны иконки. Спасибо!
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