Vassiliy23

Имеется сайт консалтинговой компании которая внедряет продукт. Имеется сайт вендора подукта. 1. Необходимо перенести контент с сайта вендора, на сайт консалтинговой компании с правками. 2. Необходимо добавить несколько дополнительных разделов, информацию найти в интернете, текст отрерайтить. 3. Необходимо написать ...
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1000
Требуется разработка программы для поиска новой информации по заданным сайтам. Программе задаются параметры: Определенный список сайтов (5-50шт) Определенные ключевые слова (30-50шт) Нажимается кнопка "Пуск", программа просматривает весь контент на заданных сайтах, находит записи, комменты, блог-посты, сообщения на форумах ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо: 1. Привести группу вконтакте в требуемый для продвижения вид. 2. Раскрутить группу. Регион: Казахстан. Тематика - компьютеры, информационные технологии, софт, гаджеты, хайтек, безопасность и тд.Закрыт12 лет назад
Необходимо зарегистрировать сайт в Dmoz. Адрес сайта www.iport.kz Оплата по факту размещения в каталоге.Закрыт12 лет назад
По ключевым словам стоматология стоматологическая клиника ортодонтия стоматолог По остальным ключевым словам - оставляем их везде в списках. Бюджет 600wmz. Срок 3 месяца.Закрыт12 лет назад
Для постоянного и долгосрочного сотрудничества требуется профессионал по SEO продвижению с опытом работы. Объем работы: - на текущий момент порядка 10 сайтов на постоянной поддержке и 1-2 в месяц новых - проводить SEO-оптимизацию сайтов - готовить и направлять руководству ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно разработать 8 иконок. Размер не более чем 32 х 32 пикселя. Стиль - хайтек. Остальные подробности в личку. Срок - в течении суток. Ищу специалиста с опытом и интересным портфолио.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Цветовая гамма - синие, серые, голубые цвета. Можно покреативить с адресом сайта, можно придумать свое интересное название для ресурса и на его основе сделать логотип. Всего нужно подготовить 3 концепта логотипов. Один из которых в последствии может ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $560
Небходимо вывести в топ10 яндекса 2 сайта. ключевые слова аренда ковров аренда ковровой дорожки аренда грязезащитных ковров аренда ковровых покрытий аренда сменных ковров сменные ковры сервис сменных ковров Срок 2 месяца. Порядок оплаты: за каждый месяц 175wmz. Оптимизация 210wmz.Закрыт12 лет назад
- $500
Небходимо вывести в топ10 яндекса 3 сайта по ключевым словам "аренда ковров" Срок 3 месяцаЗакрыт12 лет назад
- $8
Новостной портал посвящен IT-тематике. Требуются написание комментариев. При успешном выполнении - продолжение. Требуются несколько человек. Комментарии нужны обьемом до 200 символов, оплата по 8wmz за каждые 100 комментариев.Наполнение сайтов3 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $100
Размер 320пикс по ширине и 440пикс по высоте. Стиль - векторная графика. ТЗ в личку.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $300
Необходимо мебельный сайт продвинуть в топ10 яндекса/гугла по ключевым словам: элитная мебель эксклюзивная мебель лучшая мебель Мебель классика классическая мебель красивая мебель мебель из китая дизайн мебели Срок 3 месяца. Бюджет 300wmz. Регион - Казахстан.Закрыт12 лет назад
Задачи: - разработка и поддержка наших сайтов и наших заказчиков (от подготовки ТЗ до написания модулей, плагинов) Требования: - Владение: HTML5, CSS2+, PHP5 , JS, AJAX - Знание и применение ООП - Базы данных: MySQL хороший практический опыт Моделирование структуры БД, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Новостной портал посвящен IT-тематике. Требуются написание 100 комментариев. При успешном выполнении - возможно продолжение. Требуются 5-10 человек. Комментарии нужны обьемом до 200 символов, оплата 0.08wmzНаполнение сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Портал www.iport.kz посвящен ИТ-тематике и работает как блог-платформа. Темы портала: хайтек, железо, софт, телекоммуникации, интернет. Планируется раскрутить портал и создать на нём сообщество пишущих айтишников. Объем = от 2-х до 10 постов в неделю (в зависимости ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Новостной портал посвящен IT-тематике. Требуются написание 100 комментариев. При успешном выполнении - возможно продолжение. Требуются 5-10 человек. Комментарии нужны обьемом до 200 символов, оплата 0.08wmzНаполнение сайтов3 исполнителяЗавершен13 лет назад
1. На сайте нужно изменить верстку темплэйта категорий, так чтобы при выборе категории открывался список всех постов из блогов этой категории, а не названия блогов. Установлена версия LiveStreet 0.4.2 Плагин, отвечающий за вывод категорий: aceBlogExtender 2. Существующее меню ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $3000
Необходимо разработать flash-сайт высокого качества, все подробности описаны в прилагаемом документе. От исполнителя требуется предложить цену в разбивке на 2 предложения: 1. Рисование 2. Анимация От соискателя требуется привести примеры своих работ по иллюстрациям, рисункам и анимации. Бюджет заложен хороший, ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Продвинуть сайт по мебели в топ10 поисковиковЗавершен13 лет назад