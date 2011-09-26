Оперативно разработать иконки

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен8 заявок191 просмотр

Нужно разработать 8 иконок. Размер не более чем 32 х 32 пикселя.

Стиль - хайтек. Остальные подробности в личку.

Срок - в течении суток.

Ищу специалиста с опытом и интересным портфолио.

14 лет назад
Vassiliy23
Василий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$50
1 день
Очень оперативно и качественно разработаны иконки. Спасибо!
Спасибо Василию за приятное и оперативное сотрудничество! Не только работа была реализовано оперативно, а так же со стороны Василия и ответы по проекту и оплата - все было совершенно оперативно без каких либо задержек! Perfecto Web рекомендует!

Заявки фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад