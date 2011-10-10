Нужно сделать иконки для разделов музыкального интернет-магазина. Иконки должны быть все в едином стиле, но при этом использовать элементы логотипов производителей. Всего: 43 шт.
Нарисовать шесть иконок для сайта
Шесть иконок для сайта с тематикой металлопластиковые окна
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