Нарисовать шесть иконок для сайта

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Завершен14 заявок291 просмотр

Шесть иконок для сайта с тематикой металлопластиковые окна

14 лет назад
MelNik-Vit
Виталий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
14 лет назад
$20
4 дня
Отлично выполненная работа, приятно работать
Виталий проявил себя как отличного заказчика! Ежедневно на сайте, что очень удобно! С оплатой никаких задержек не было, за что ему спасибо! P.S. Жду дальнейших проетов! :)

Заявки фрилансеров

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
14 лет назад

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