Иконки для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен14 заявок247 просмотров

1. Нужно придумать основную иконку для сайта (мобильные приложения).

2. Придумать иконки для разделов и подразделов в одном разрешении (укажите цену за иконку)

14 лет назад
belozy1
Виктор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

n2j7
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Все супер, отличная работа! Быстро и качественно. Буду заказывать еще! Спасибо
Четкая и ясная постановка задачи, адекватность. Оплата вовремя и в полном объеме. Приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

n2j7
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад