+ Отличный программист + Адекватный + Ответственный + Всегда на связи + Найдет ответы на все вопросы + Дает дельные советы и предложения (в тему!) + Сделал все быстро и качественно + Оперативно правит баги по мере их выявления + Сделал намного больше оговоренного + Работой я остался доволен на 100% 10 баллов!!! также отмечу сотрудничество Виктора с отличным дизайнером, который ЧИТАЕТ МЫСЛИ Приятно иметь дело с такими людьми как Виктор Спасибо тебе n2j7 ))))