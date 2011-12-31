Представляю команду web разработчиков успешно работающую на рынке более 5 лет.
Множество завершенных проектов различной тематики, сложности и стоимости, vip-клиенты
Некоторые завершенные проекты, для знакомства с нами:
http://pdalife.ru - мобильный портал, где Вы можете скачать игру или программу на любую ОС
http://profolimp.com - портал о лучших специалистах СНГ
http://06561.com - городская информационная система-справочник
Портфолио
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за работу! Все было сделано быстро и аккуратно. Рекомендую!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все четко, быстро и адекватно.
$600
10 баллов
12 лет назад
+ Отличный программист + Адекватный + Ответственный + Всегда на связи + Найдет ответы на все вопросы + Дает дельные советы и предложения (в тему!) + Сделал все быстро и качественно + Оперативно правит баги по мере их выявления + Сделал намного больше оговоренного + Работой я остался доволен на 100% 10 баллов!!! также отмечу сотрудничество Виктора с отличным дизайнером, который ЧИТАЕТ МЫСЛИ Приятно иметь дело с такими людьми как Виктор Спасибо тебе n2j7 ))))
Ответный отзыв
- четкое ТЗ - своевременная оплата продолжаем сотрудничество ...
$250
10 баллов
12 лет назад
Виктор отличный специалист, приятно иметь дело. Вёрстка была сделана в срок и очень качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. работаем дальше ...
$175
10 баллов
12 лет назад
Работа сделано качественно, а главное быстро и с учетом всех замечаний. Кроме этого, хотелось бы отменить то, что исполнитель вносил требуемые правки достаточно оперативно. В будущем, намерен и дальше сотрудничать с данным фрилансером.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятно сотрудничать.
$50
10 баллов
12 лет назад
Виктор был выбран исполнителем проекта по разработке макета главной страницы городского портала. Несмотря на срочность работы, Виктор предоставил готовый макет в оговоренные сроки и любезно внес необходимые правки. Одним словом, рекомендую этого фрилансера как оперативного, ответственного и грамотного исполнителя.
Ответный отзыв
Никаких проблем. Рекомендую!
Веб-программирование
7 отзывов
от $500
от 14 дней
#446
Дизайн сайтов
6 отзывов
от $200
от 5 дней
#408
HTML-верстка
4 отзыва
от $50
#718
Разработка игр
1 отзыв
от $600
#15
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $200
#1915
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
от 5 дней
#2182
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2687
Интернет-магазины
нет отзывов
от $700
#3224
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $500
#3250
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#4762