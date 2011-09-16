Нужно сделать иконки для разделов музыкального интернет-магазина. Иконки должны быть все в едином стиле, но при этом использовать элементы логотипов производителей. Всего: 43 шт.
10 черных иконок
Требуется выполнить иконки для iOS и Windows Phone 7.
форматы для iOS: png 20*20,30*30,40*40,60*60
форматы для Windows Phone 7: png 26*26;
фон - прозрачный. Для изображения использовать только черный цвет. Края контуров нужны четкие на вертикалях и горизонталях и гладкие на скруглениях.
Структура каталогов с файлами нужна как в приложенном архиве. Там же посмотрите пример файлов.
Имена файлов нужно точно соблюдать согласно файлу список иконок.txt
Иконки делать на основе приложенного в архиве рисунка (tz-image.jpg),
Итого в результате нужны png и исходники .
список иконок:
1)quill - перо и чернила
2)constitution - конституция
3)scroll - свиток - билль о правах
4)add bill - точно такой же значок scroll с небольшим плюсом в нижнем правом углу - поправки к конституции
5)check bill - значок scroll с небольшой галочкой в нижнем правом углу
6)delete bill - значок scroll с небольшим X-крестиком в правом нижнем углу
7)USA map - карта США со штатами
8)check quill - quill с небольшой галочкой в нижнем правом углу
9)delete quill - значок quill с небольшим X-крестиком в правом нижнем углу
10)checkmark - галочка
значки на иконках 9,6; 5,8 должны быть абсолютно одинаковы.
Оплата - через webmoney.
Бюджет - до 12 wmz.
Дизайнеров, специализирующихся на полиграфии и Corel Draw просьба не обращаться.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо нарисовать 5 иконок 20х20, отображающих статус пользователя: в сети, оффлайн, недоступен, работаю...Закрыт14 лет назад
Иконки для игры в формате png с прозрачным фоном. 1. Тёмный маг 2. Здание - источник энергии 3. Здание - магическая библиотека 4. Зомби 5. Дракон Стилистику ...Завершен14 лет назад
Требуется сделать 10 иконок 16*16, формат png, стиль и метафоры иконок смотрите на рисунке.Завершен14 лет назад
13 тулбарных иконок Нужно сделать иконки, см. приложенный рисунок, в размерах 64*64,48*48,32*32,24*24,16*16 256-цветные и 32-битные варианты, прозрачный фон, формат ICO+исходники список 13 иконок ...Закрыт14 лет назад
- $25
Отрисовать еще пять иконок уже 16х16 пикселей.Завершен14 лет назад
- $20
В аттаче - дизайн главной страницы. В середине 4 иконки, обозначающие 4 товарные категории: овощи (морковь), фрукты (яблоко), ягоды (рябина), зелень (трава какая то). Необходимо перерисовать иконку для овощей. Можно менять сам овощ на ...Завершен14 лет назад
- $50
10 черных иконок Требуется выполнить иконки для iOS и Windows Phone 7. форматы для iOS: png 20*20,30*30,40*40,60*60 форматы для Windows Phone 7: png 26*26; svg и xaml, в них картинка ...Закрыт14 лет назад
246 монохромных иконок для iOS и Windows Phone 7 Требуется выполнить иконки для iOS и Windows Phone 7. форматы для iOS: png 20*20,30*30,40*40,60*60 форматы для Windows Phone 7: png 26*26; ...Закрыт14 лет назад
- $50
Требуется разработать четыре иконки 18х18 фиолетового цвета. Ориентир прилагаю.Завершен14 лет назад