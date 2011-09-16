10 черных иконок

Требуется выполнить иконки для iOS и Windows Phone 7.

форматы для iOS: png 20*20,30*30,40*40,60*60

форматы для Windows Phone 7: png 26*26;

фон - прозрачный. Для изображения использовать только черный цвет. Края контуров нужны четкие на вертикалях и горизонталях и гладкие на скруглениях.

Структура каталогов с файлами нужна как в приложенном архиве. Там же посмотрите пример файлов.

Имена файлов нужно точно соблюдать согласно файлу список иконок.txt

Иконки делать на основе приложенного в архиве рисунка (tz-image.jpg),

Итого в результате нужны png и исходники .

список иконок:

1)quill - перо и чернила

2)constitution - конституция

3)scroll - свиток - билль о правах

4)add bill - точно такой же значок scroll с небольшим плюсом в нижнем правом углу - поправки к конституции

5)check bill - значок scroll с небольшой галочкой в нижнем правом углу

6)delete bill - значок scroll с небольшим X-крестиком в правом нижнем углу

7)USA map - карта США со штатами

8)check quill - quill с небольшой галочкой в нижнем правом углу

9)delete quill - значок quill с небольшим X-крестиком в правом нижнем углу

10)checkmark - галочка

значки на иконках 9,6; 5,8 должны быть абсолютно одинаковы.

Оплата - через webmoney.

Бюджет - до 12 wmz.

Дизайнеров, специализирующихся на полиграфии и Corel Draw просьба не обращаться.